Хинштейн: в Курске в день визита Путина объявили шесть ракетных опасностей

Путин посетил Курскую область.
В день визита президента России Владимира Путина в Курскую область в регионе было объявлено шесть ракетных опасностей. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
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«Президент вместе с нами — и для курян, конечно, это очень и очень много значит, несмотря на всю сложную обстановку, в которой мы живем. Вчера, например, в Курске было объявлено шесть ракетных опасностей», — сообщил Хинштейн в своем telegram-канале. По его словам, несмотря на угрозы, визит главы государства состоялся по плану.
Накануне Путин с рабочей поездкой посетил Курскую область. В ходе визита президент провел встречу с волонтерами и главами муниципалитетов региона. Также обсуждались вопросы безопасности и поддержки жителей области в условиях сохраняющейся угрозы со стороны Украины, напоминает «Национальная служба новостей».