Хинштейн: в Курске в день визита Путина объявили шесть ракетных опасностей

«Президент вместе с нами — и для курян, конечно, это очень и очень много значит, несмотря на всю сложную обстановку, в которой мы живем. Вчера, например, в Курске было объявлено шесть ракетных опасностей», — сообщил Хинштейн в своем telegram-канале. По его словам, несмотря на угрозы, визит главы государства состоялся по плану.