Трамп разозлился из-за поездки Зеленского в ЮАР

Трамп намеревался обсудить с Зеленским ситуацию вокруг конфликта на Украине, однако представители украинской стороны сообщили, что тот находится с визитом в Кейптауне и не может принять звонок. Американский политик подчеркнул, что ранее Зеленский неоднократно выражал заинтересованность в диалоге с Вашингтоном, что сделало отказ особенно неожиданным.