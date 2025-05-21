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Педагог лицея в Саратове надела помойное ведро на голову третьекласснику

Педагог в одном из лицеев Саратова надела мусорное ведро на голову третьекласснику и пригрозила ему убийством. Об этом в среду, 21 мая, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Педагог в одном из лицеев Саратова надела мусорное ведро на голову третьекласснику и пригрозила ему убийством. Об этом в среду, 21 мая, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Женщина в ходе конфликта поднесла к лицу мальчика помойное ведро и приказала ему выплюнуть жвачку. После препирательств она под смех других учеников накинула емкость с мусором на третьеклассника. Правоохранители начали проверку по факту случившегося.

— По результатам проверки будет принято соответствующее решение, — передает официальный Telegram-канал отделения ведомства по Саратовской области.

Другой случай произошел в конце января, когда в Кабардино-Балкарской Республике учительница избила ученика, который мешал ей вести урок.