Подоляк: отсутствие Маска положительно отразилось на решениях Трампа по Украине

«Мы помним и позицию Маска, и его влияния [на решения Трампа по Украине]», — заявил Подоляк в интервью «РБК-Украина». Он отметил, что в настоящее время Трамп больше прислушивается к государственному секретарю США Марко Рубио, чем к бизнесмену. По мнению украинского чиновника, теперь именно Рубио влияет на «сбалансированную» политику Трампа в отношении России, что, по его словам, выгодно для Киева.