Bloomberg: Израильские солдаты по ошибке открыли огонь по дипломатам Европы, Китая и России

Израильские военные по ошибке открыли предупредительный огонь по дипломатам из Европы, Китая и России, прибывшим с визитом в город Дженин на Западном берегу реки Иордан, пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение Bloomberg. По данным ЦАХАЛ, инцидент произошел после того, как делегация отклонилась от утвержденного маршрута в зоне активных боевых действий.
В результате предупредительных выстрелов никто не пострадал. Израильская армия принесла официальные извинения и пообещала провести расследование. Палестинская администрация заявила, что израильские военные «намеренно открыли огонь по аккредитованной дипломатической делегации».
17 мая Израиль начал новую операцию в секторе Газа под названием «Колесницы Гедеона». Основной целью заявлена ликвидация боевиков ХАМАС и освобождение израильских заложников.
Израиль заранее предупредил о возобновлении боевых действий. Ранее в этом году стороны заключили соглашение о прекращении огня и обмене заложниками. 18 марта Израиль возобновил удары по позициям ХАМАС, обвинив группировку в нарушении условий сделки.