Bloomberg: Израильские солдаты по ошибке открыли огонь по дипломатам Европы, Китая и России

Израильские военные по ошибке открыли предупредительный огонь по дипломатам из Европы, Китая и России, прибывшим с визитом в город Дженин на Западном берегу реки Иордан, пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение Bloomberg. По данным ЦАХАЛ, инцидент произошел после того, как делегация отклонилась от утвержденного маршрута в зоне активных боевых действий.