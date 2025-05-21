Олег Царев назвал возможных заказчиков убийства украинского юриста Портнова

Убийство украинского политика, известного юриста Андрея Портнова в Испании могли заказать его богатые клиенты, недовольные тем, как он отстаивал их интересы в украинских судах. Такую версию выдвинул украинский политик, бывший нардеп Верховной рады Олег Царев, который в свое время дружил с Портновым.
Андрей Портнов был убит пятью выстрелами в Мадриде. Убийца скрылся на мотоцикле.
По словам Царева, после госпереворота на Украине в 2014 году Портнов приезжал в Москву, но, к сожалению, «не смог получить российское гражданство, из-за этого у него возникли проблемы с миграционными службами, поэтому он был вынужден уехать».
После избрания президентом Украины Зеленского Портнов пытался согласовать бизнес-проекты некоторых украинских политиков, которые велись с Порошенко, чтобы продолжались с Зеленским. «Но не договорился. Андрей отличался вспыльчивостью. У тех неудавшихся переговоров были далеко идущие последствия, которые мы разгребаем до сих пор», — отметил Царев.
По его словам, Портнов, используя знакомых судей на Украине и связи с замом руководителя офиса Зеленского Олегом Татаровым «решал очень многие вопросы». При этом стандартный гонорар Андрея Портнова за решение вопросов составлял не один миллион долларов.
«Многие платили за то, чтобы на Украине против них прекратилось уголовное преследование и изъятие активов, — отметил Царев в своем канале. — Так вот, по моей информации, не все вопросы, за решение которых Андрей Портнов получил деньги, были решены. И у многих заказчиков время от времени возникали претензии к Андрею. Другими словами, заказчиками убийства Портнова могли стать как украинские спецслужбы, так и влиятельные клиенты, не удовлетворенные работой юриста Портнова».