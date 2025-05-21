Олег Царев назвал возможных заказчиков убийства украинского юриста Портнова

«Многие платили за то, чтобы на Украине против них прекратилось уголовное преследование и изъятие активов, — отметил Царев в своем канале. — Так вот, по моей информации, не все вопросы, за решение которых Андрей Портнов получил деньги, были решены. И у многих заказчиков время от времени возникали претензии к Андрею. Другими словами, заказчиками убийства Портнова могли стать как украинские спецслужбы, так и влиятельные клиенты, не удовлетворенные работой юриста Портнова».