Убил сына и утопил кошку: житель Читы жестоко расправился с наследником, пока жены не было дома

Трагическая история произошла в Чите, унесшая жизни двоих человек. Более того, в квартире, где произошло преступление было обнаружено тело кошки, об этом сообщает KP.RU.
Что произошло.
Все произошло 19 мая в обычной многоэтажке, соседи даже предположить не могли такую ситуацию в их спокойном подъезде. Никакого шума в соседних квартирах не было слышно, да и на семью подумать никто не мог — вполне благополучные жильцы.
Соседи бы еще долго ничего не подозревали, если бы не странный запах из квартиры. Всем показалось, что пахнет бензином. Начали стучать в квартиру, правда, открывать никто не спешил.
Хозяйка квартиры была на работе и ничем помочь соседям не могла, тем более дома оставался муж с ребенком. До женщины все же дозвонились, и претензии соседей здорово ее удивили.
Отпросившись с работы, женщина вернулась домой, но и она не смогла открыть дверь. Замок как будто заело. Пришлось обращаться в специальную службу, чтобы хоть как-то попасть домой.
Но когда женщина вошла в квартиру, она обомлела. По сообщениям издания «Чита. Ру», в квартире были обнаружены тела мужчины — мужа хозяйки — и ее ребенка. Что еще более странно, мальчик лежал на диване, а вокруг него были сложены его медали. Парень занимался спортом и вполне успешно. Муж женщины лежал в другой комнате.
Также в квартире обнаружили мертвую кошку. Как выяснилось позже, ее утопили. В квартире действительно пахло бензином, соответствующую жидкость криминалисты и обнаружили на полу. Вероятно, планировался поджог квартиры.
Когда приехали оперативники, квартиру оцепили, начали опрос всего подъезда. Параллельно собирали улики и тщательно осматривали помещение. «Уже заведено уголовное дело по статье “Убийство малолетнего”, — сообщили в СУ СКР Забайкалья.
По версии следствия, мужчина убил сначала сына, после чего взялся за кошку — утопил ее. Далее покончил с собой. Но зачем мужчина пошел на такое преступление? На этот вопрос не может ответить даже его жена — самый близкий человек. Правда, супруга отметила, что в последнее время ее муж стал каким-то нелюдимым. Мучать расспросами женщину пока не спешат, так как она находится в шоковом состоянии.
Сейчас назначены экспертизы, по результатам которых можно будет точно сказать, что стало основной причиной трагедии.