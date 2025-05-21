Убил сына и утопил кошку: житель Читы жестоко расправился с наследником, пока жены не было дома

По версии следствия, мужчина убил сначала сына, после чего взялся за кошку — утопил ее. Далее покончил с собой. Но зачем мужчина пошел на такое преступление? На этот вопрос не может ответить даже его жена — самый близкий человек. Правда, супруга отметила, что в последнее время ее муж стал каким-то нелюдимым. Мучать расспросами женщину пока не спешат, так как она находится в шоковом состоянии.