Ростовский застройщик обманул дольщиков на 200 миллионов рублей

Подозреваемого задержали правоохранители. В отношении него возбудили дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Суд избрал для него меру пресечения — содержание под стражей. Сейчас следователи проверяют, могли ли другие сотрудники фирмы быть причастны к преступлению. Расследование продолжается.