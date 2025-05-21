Корреспондент URA.RU рассказал, что происходит на месте падения обломков БПЛА у детсада в Домодедово

«На месте у детского сада “Василек” ничего не происходит практически Воронку уже засыпали, подметают территорию», — рассказал корреспондент URA.RU. По его словам, ворота учреждения сейчас закрыты, а все оперативные службы, включая полицию, скорую помощь и пожарных, уже уехали. По словам очевидцев, пострадавших в результате атаки БПЛА также нет. Сейчас на территории продолжают работать дворники и землеборочная машина.