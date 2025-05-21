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Корреспондент URA.RU рассказал, что происходит на месте падения обломков БПЛА у детсада в Домодедово

В детском саду «Василек» в Домодедово, где упали обломки украинского БПЛА, ситуация остается спокойной. Воронку, образовавшуюся в земле в результате прилета, уже засыпали. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на месте происшествия.

Проход на территорию детсада «Василек» временно закрыт.

В детском саду «Василек» в Домодедово, где упали обломки украинского БПЛА, ситуация остается спокойной. Воронку, образовавшуюся в земле в результате прилета, уже засыпали. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на месте происшествия.

«На месте у детского сада “Василек” ничего не происходит практически Воронку уже засыпали, подметают территорию», — рассказал корреспондент URA.RU. По его словам, ворота учреждения сейчас закрыты, а все оперативные службы, включая полицию, скорую помощь и пожарных, уже уехали. По словам очевидцев, пострадавших в результате атаки БПЛА также нет. Сейчас на территории продолжают работать дворники и землеборочная машина.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОбломки дрона упали на детский сад: беспилотники ВСУ атаковали Москву.

Сегодня утром системы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на Московскую область, один из которых был сбит и его обломки упали на территорию детского сада «Василек» в Домодедово. В результате происшествия никто не пострадал, все дети и сотрудники были оперативно эвакуированы в подвал, а оперативные службы обследовали место падения и обеспечили безопасность.

Воронка, которая образовалось после падения обломков БПЛА, уже засыпанаФото: Вячеслав Немышев © URA.RU.