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Власти Финляндии назвали нового посредника в переговорах по Украине

Страны Европы в настоящее время также являются посредниками в переговорном процессе по Украине. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб.

В Финляндии прокомментировали посредничество по украинскому конфликту.

Страны Европы в настоящее время также являются посредниками в переговорном процессе по Украине. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб.

«Посредников по урегулированию конфликта на Украине стало больше. Раньше только США выступали в этой роли, теперь и Европа участвует», — передает портал Yle слова президента Финляндии.

Ранее прошел телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. В странах Европы после него выросло беспокойство, что их не позвали участвовать в переговорном процессе по проблеме урегулирования украинского кризиса. При этом в Евросоюзе боятся, что США остановят или сократят военную поддержку Киева, передает RT.