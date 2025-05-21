Власти Финляндии назвали нового посредника в переговорах по Украине

Ранее прошел телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. В странах Европы после него выросло беспокойство, что их не позвали участвовать в переговорном процессе по проблеме урегулирования украинского кризиса. При этом в Евросоюзе боятся, что США остановят или сократят военную поддержку Киева, передает RT.