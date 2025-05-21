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Любовница миллионера жестоко расправилась с его женой

О тайном романе американского миллионера Криса Делани с его помощницей стало известно после расправы над его женой в Бельгии.

О тайном романе американского миллионера Криса Делани с его помощницей стало известно после расправы над его женой в Бельгии. Об этом пишет Wall Street Journal.

В жестоком преступлении полиция обвинила помощницу миллиардера по имени Грит Вандепут.

63-летний мужчина 17 марта обнаружил дома на полу бездыханную супругу, с которой жил с 2017 года.

Полицейские сначала решили, что женщина стала жертвой вооруженного ограбления. Злоумышленник в маске напал на нее с ножом, а затем покинул дом с тремя парами часов, стоимость которых оценивается в десятки тысяч евро.

Друг Грит явился в полицию и рассказал, что она является любовницей Криса. Об этом девушка сама сообщила ему во время дружеского ужина, намекнув на свою виновность.

Полицейские обыскали дом помощницы и ее конюшню. Украденные у супругов Делани часы они нашли в загоне для скота. 4 апреля женщину задержали.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии 72-летний пенсионер топором зарубил 45-летнюю сожительницу. Мужчина был в нетрезвом состоянии и после убийства позвонил в правоохранительные органы.