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Сенатор Джабаров согласился с прогнозом Мерца по окончанию СВО

В комитете Совета Федерации по международным делам поддержали прогноз нового канцлера Германии Фридриха Мерца относительно отсутствия предпосылок к скорому завершению конфликта на Украине. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Канцлер Германии Фридрих Мерц не видит признаков скоро завершения конфликта на Украине.

В комитете Совета Федерации по международным делам поддержали прогноз нового канцлера Германии Фридриха Мерца относительно отсутствия предпосылок к скорому завершению конфликта на Украине. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«Я, конечно, согласен. Если он и его союзники в лице Франции, Великобритании, Польши будут продолжать оказывать военную поддержку Украине, этот конфликт долго не завершится. У них задача, чтобы война продолжалась. А все эти разговоры о мире — им нужно просто перемирие, чтобы пополнить украинские резервы, восполнить личный состав ВСУ. Они заинтересованы. Слишком много они поставили на войну с Россией», — заявил сенатор Lenta.ru.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц также высказал мнение, что предпосылок для прекращения конфликта нет. Канцлер подчеркнул, что предпринимаются все возможные дипломатические усилия для урегулирования конфликта и выразил надежду на то, что Ватикан сможет стать площадкой для продуктивного диалога между сторонами, передает Bild.