В Домодедово вновь ограничили полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Домодедово.
В московском аэропорту Домодедово с 21:06 по московскому времени введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко.
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«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 21:06 МСК введены в аэропорту Домодедово. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — сообщил Артем Кореняко в telegram-канале.
В аэропорту Жуковский ранее были установлены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. До этого операторы предупреждали о вероятных сбоях в работе связи на территории Московской области, передает RT.