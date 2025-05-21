Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Домодедово вновь ограничили полеты

В московском аэропорту Домодедово с 21:06 по московскому времени введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Домодедово.

В московском аэропорту Домодедово с 21:06 по московскому времени введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОбломки дрона упали на детский сад: беспилотники ВСУ атаковали Москву.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 21:06 МСК введены в аэропорту Домодедово. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — сообщил Артем Кореняко в telegram-канале.

В аэропорту Жуковский ранее были установлены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. До этого операторы предупреждали о вероятных сбоях в работе связи на территории Московской области, передает RT.