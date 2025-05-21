Двух боевиков осудили за нападение на военных РФ в Дагестане в 1999 году

В отношении Тарушева и Темирали было возбуждено дело по трем статьям — о бандитизме (ч. 2 ст. 209 УК РФ), вооруженном мятеже (ст. 279 УК РФ) и посягательстве на жизнь военнослужащих (ст. 317 УК РФ). Суд признал их виновными, Таушеву он назначил 13 лет лишения свободы, Заракаеву — 19 лет лишения свободы, наказание они будут отбывать в колонии строгого режима. Отмечается, что приговор пока не вступил в силу.