Двух боевиков осудили за нападение на военных РФ в Дагестане в 1999 году

Южный окружной военный суд назначил боевикам Эдуарду Тарушеву и Темирали Заракаеву 13 и 19 лет лишения свободы соответственно, признав их виновными в участии в нападении на Дагестан в 1999 году, сообщило УФСБ по Ставропольскому краю.
По версии следствия, обвиняемые в составе незаконного вооруженного формирования под руководством Шамиля Басаева в августе 1999 года принимали участие в нападении на военных Минобороны РФ в Ботлихском районе.
В отношении Тарушева и Темирали было возбуждено дело по трем статьям — о бандитизме (ч. 2 ст. 209 УК РФ), вооруженном мятеже (ст. 279 УК РФ) и посягательстве на жизнь военнослужащих (ст. 317 УК РФ). Суд признал их виновными, Таушеву он назначил 13 лет лишения свободы, Заракаеву — 19 лет лишения свободы, наказание они будут отбывать в колонии строгого режима. Отмечается, что приговор пока не вступил в силу.
Ранее Следком России сообщил, что предполагаемого члена банды Басаева и Хаттаба Александра Уманцева будут судить за стрельбу по силовикам в Дагестане, его обвиняют в посягательстве на жизнь правоохранителей.
Напомним, вооруженные формирования Басаева и Хаттаба в августе 1999 года зашли на территорию Ботлихского района Дагестана. В результате вооруженных столкновений погибли более 280, были ранены свыше 800 военных, сотрудников правоохранительных органов и мирных граждан.