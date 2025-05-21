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В Домодедово в четвертый раз ввели временные ограничения

Аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены на работу московского аэропорта Домодедово в четвертый раз, сообщила Росавиация.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 21:06 мск введены в аэропорту Домодедово. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — говорится в сообщении.

Сегодня Домодедово четыре раза, Жуковский трижды приостанавливали прием и выпуск самолетов. На данные момент ограничения продолжают действовать в аэропортах Владимира, Иваново и Калуги.