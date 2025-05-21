ВСУ совершили массированную атаку беспилотниками на регионы РФ: главное об СВО на 21 мая

ВС РФ продвигаются в Харьковской области.
Вооруженные силы Украины нанесли массированную атаку беспилотниками по России. Российские власти сообщили об успешных операциях по перехвату и уничтожению всех украинских БПЛА. В то же время Вооруженные силы РФ продвигаются в Харьковской области. Подробнее о главных событиях специальной военной операции за 21 мая — в материале URA.RU.
Силы ПВО за три с половиной часа уничтожили 34 беспилотника ВСУ.
За три с половиной часа, с 11:30 до 15:00 мск, над Россией уничтожено и перехвачено 34 беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Больше всего беспилотников — 15 — было уничтожено над Орловской областью. Семь беспилотников пытались атаковать Курскую область, шесть Тульскую. Над московским регионом сбиты три беспилотника. Еще два уничтожена над Рязанской областью и один — над Брянской.
Беспилотники ВСУ с самого утра атакуют Московскую областьФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 39 украинских БПЛА. С 8:00 до 11:30 три десятка беспилотников самолетного типа силы ПВО сбили над Орловской областью. По одному БПЛА уничтожили над Белгородской, Брянской, Липецкой областями и Крымом. Три беспилотника пытались атаковать Рязанскую область, два — Курскую.
Командиры ВСУ врут начальству Киева об успехах в Курской области.
Украинские командиры направляют в Киев ложные доклады о якобы успешном сдерживании российских войск в Курской области. Об этом сообщают силовые структуры.
«Из докладов командиров бригад вышестоящему командованию следует, что украинские силы якобы успешно удерживают позиции в Курской области и срывают все планы российской армии», — передает РИА Новости слова собеседника. Собеседник агентства отметил, что до высшего командования ВСУ правдивые сведения о ситуации доходят с существенным опозданием, а реальные потери украинских формирований на этом направлении систематически занижаются.
ВС РФ взяли под контроль два километра дороги у Красного Первого.
Штурмовики ВС РФ освобождают укрепрайоны на южно-донецком направленииФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Российские военные взяли под контроль двухкилометровый участок автодороги западнее населенного пункта Красное Первое и продвинулись на 400 метров в районе Фиголевки Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«В ходе продвижения наших войск передовые подразделения взяли под контроль двухкилометровый участок автодороги западнее Красного Первого. В районе Фиголевки удалось продвинуться на 400 метров северо-западнее от населенного пункта», — сообщил Марочко. Его слова передает ТАСС.
Названо число мирных жителей на линии фронта под Купянском.
Около 500 мирных жителей могут оставаться в населенных пунктах Купянского района, где продолжаются боевые действия. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«Примерные расчеты по тем жителям, по тем населенным пунктам, которые освобождаются, от наших военных мы получаем, что там около пятиста человек», — передает слова депутата РИА Новости. Он добавил, что точный подсчет населения невозможен из-за сложной оперативной обстановки и постоянных боев.
Ганчев уточнил, что речь идет о населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости к линии соприкосновения. Он отметил, что только после освобождения этих территорий можно будет проверить, действительно ли там оставались люди, несмотря на неоднократные заявления украинских властей о принудительной эвакуации.
Путин раскрыл главный секрет успеха российских военных.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Домодедово вновь ограничили полеты.
Президент России Владимир Путин заявил, что ключевым фактором в боевых действиях является мотивация и готовность человека выполнить свой долг. Об этом он рассказал во время поездки в Курскую область.
«Главный залог любого успеха — это внутренняя собранность человека и готовность на такие действия, которых Родина от него ждет» — рассказал президент на встрече с волонтерами в Курске, его слова приводятся на сайте Кремля. Глава государства отметил, что техника и боеприпасы важны, но особую роль в укреплении духа военных, по его словам, играют духовные наставники.
20 мая Владимир Путин посетил Курск. На встрече с волонтерами президент упомянул о гибели священнослужителей в зоне СВО. Он подчеркнул особую роль духовной поддержки в сложных условиях.
Минобороны озвучило потери ВСУ в зоне спецоперации за минувшие сутки.
Российский боец двое суток провел в блиндаже с телами украинских военныхФото: 45th Infantry Brigade Combat Team / Sgt. Anthony Jones.
ВСУ за последние сутки потеряли более 1 305 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Информация была опубликована Министерством обороны РФ.
Наибольшие потери понесены в зоне ответственности группировки войск «Центр» — более 445 человек. Потери ВСУ распределились следующим образом:
«Север» — свыше 210 военнослужащих; «Запад» — до 210; «Юг» — до 220; «Восток» — до 170; «Днепр» — до 50.
Кроме потерь в личном составе, Минобороны РФ заявило об уничтожении четырех танков, 13 бронемашин, 33 автомобилей, 10 артиллерийских орудий, 4 станций радиоэлектронной борьбы и 6 складов боеприпасов ВСУ за прошедшие сутки. Российские подразделения продолжают наступательные действия и наносят удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ на ряде направлений. Также сообщается об уничтожении объектов военной инфраструктуры, включая склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских военных.
Российский боец Туча двое суток провел в блиндаже с телами украинских военных.
Российский боец с позывным Туча рассказал, как во время боя оказался в укрытии, где уже находились погибшие бойцы ВСУ, и провел там двое суток, скрываясь от противника. Случай произошел в районе Клещеевки в ДНР во время выполнения боевого задания.
«Пошли на боевое задание, нас спалили. Забежал в блиндаж первый попавшийся, захожу — а там двое сидят, мертвые. Так и просидел двое суток там», — рассказал Туча в репортаже Ульяны Стриж, фрагмент которого опубликовал telegram-канал WarGonzo.
По словам бойца, его подразделение было обнаружено, и он был вынужден укрыться в ближайшем блиндаже, где находились тела двоих украинских военнослужащих. В течение двух суток Туча оставался в укрытии, ожидая безопасной возможности выйти.
Бастрыкин раскрыл, сколько регионов России атаковала Украина.
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Украина атаковала 43 региона России за время специальной военной операции. Об этом сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Всего, по его словам, было зафиксировано восемь тысяч фактов обстрелов и атак со стороны ВСУ.
«Теперь поговорим о приграничных территориях РФ и иных территориях РФ, которые подверглись агрессии со стороны ВСУ. Террористические атаки силовых структур Украины относились к 43 регионам России, 43 региона России, как мы установили при расследовании, подверглись атаке со стороны ВСУ», — заявил Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге. Информацию передает РИА Новости.
По его словам, среди подвергшихся атакам находятся Москва, Санкт-Петербург, Крым и Краснодарский край. Глава СК также отметил, что ведомство зафиксировало «почти восемь тысяч фактов обстрелов, террористических атак приграничных и тыловых российских территорий».
Ракетный комплекс «Искандер» уничтожил до 70 боевиков в Сумской области.
В ходе результативной операции в Сумской области был нанесен удар по лагерю Первой бригады специального назначения ВСУ, расположенному в районе города Шостка. В результате атаки ракетного комплекса «Искандер» было уничтожено не менее 70 украинских боевиков, проходивших подготовку. Об этом сообщает Пятый канал.
Цель была обнаружена благодаря работе разведывательных подразделений, после чего координаты оперативно передали ракетному расчету, что позволило эффективно завершить операцию. Кроме ликвидации будущих спецназовцев ВСУ, среди уничтоженных объектов оказались 20 инструкторов, склад с боеприпасами и десяток автомобилей. Это значительное поражение для военной инфраструктуры противника в данном регионе.