ВСУ совершили массированную атаку беспилотниками на регионы РФ: главное об СВО на 21 мая

«Главный залог любого успеха — это внутренняя собранность человека и готовность на такие действия, которых Родина от него ждет» — рассказал президент на встрече с волонтерами в Курске, его слова приводятся на сайте Кремля. Глава государства отметил, что техника и боеприпасы важны, но особую роль в укреплении духа военных, по его словам, играют духовные наставники.