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Водитель сбил насмерть косулю на дороге в Минске

На МКАД в Минске водитель сбил косулю.

Источник: Комсомольская правда

Водитель сбил косулю на дороге в Минске. Подробности сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло на МКАД. Согласно предварительным данным, в среду, 21 мая, приблизительно в 18.10, 51-летний водитель автомобиля Kia, двигаясь по внутренней стороне МКАД в районе 29-го километра, врезался в дикую косулю, которая неожиданно выбежала на проезжую часть.

В результате данного дорожно-транспортного происшествия люди не пострадали, а вот косуля погибла на месте происшествия. Автомобилю, попавшему в ДТП, теперь требуется ремонт из-за полученных повреждений.

На месте происшествия работала оперативная группа сотрудников отдела ГАИ Московского РУВД города Минска.

Ранее Госинспекторы назвали животных, спровоцировавших больше всего ДТП в Беларуси.

А ГАИ дала простой совет, как избежать повреждений от диких животных на дороге.

Также мы сообщали, что штрафы до 126 рублей грозят за выключенные фары водителям в Беларуси с 25 мая.