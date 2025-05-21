Водитель сбил насмерть косулю на дороге в Минске

Водитель сбил косулю на дороге в Минске. Подробности сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ДТП произошло на МКАД. Согласно предварительным данным, в среду, 21 мая, приблизительно в 18.10, 51-летний водитель автомобиля Kia, двигаясь по внутренней стороне МКАД в районе 29-го километра, врезался в дикую косулю, которая неожиданно выбежала на проезжую часть.
В результате данного дорожно-транспортного происшествия люди не пострадали, а вот косуля погибла на месте происшествия. Автомобилю, попавшему в ДТП, теперь требуется ремонт из-за полученных повреждений.
На месте происшествия работала оперативная группа сотрудников отдела ГАИ Московского РУВД города Минска.
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