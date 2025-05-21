Водитель сбил насмерть косулю на дороге в Минске

ДТП произошло на МКАД. Согласно предварительным данным, в среду, 21 мая, приблизительно в 18.10, 51-летний водитель автомобиля Kia, двигаясь по внутренней стороне МКАД в районе 29-го километра, врезался в дикую косулю, которая неожиданно выбежала на проезжую часть.