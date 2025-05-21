В каких регионах отключили мобильный интернет из-за атак БПЛА 21 мая 2025 года

На фоне масштабной атаки украинских беспилотников в ряде российских регионов власти приняли решение о временном отключении мобильного интернета. Такая мера направлена на безопасность и препятствует точному наведению дронов, которые передают координаты через мобильный интернет. Стационарный интернет и Wi-Fi продолжают работать в штатном режиме.
В каких регионах отключали мобильный интернет
В Липецкой области о временном отключении сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, решение было принято военными в целях безопасности. В регионе также вводили красный и желтый уровни воздушной опасности.
В Тульской области аналогичные меры были приняты в связи с продолжающимися воздушными атаками. Губернатор Дмитрий Миляев заявил, что меры приняты «ради безопасности всех жителей», напомнив, что подобные ограничения уже вводились ранее, и призвал с пониманием отнестись к ситуации.
Во Владимирской области мобильный интернет ограничили из-за потенциальной угрозы атак дронов. Власти региона сообщили, что мера будет действовать до особого распоряжения и извинились за возможные неудобства. Для получения официальной информации и решения неотложных вопросов жителям области рекомендовано использовать стационарный интернет и сети Wi-Fi.
Российские ПВО отразили серию атак БПЛА
21 мая 2025 года было сбито более 100 украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ. Атакам подверглись Орловская, Брянская, Курская, Московская, Тульская, Владимирская, Калужская и Рязанская области. Минобороны уточнило, что с 8:00 до 11:30 уничтожено 39 БПЛА, с 11:30 до 15:00 — 34, а с 15:00 до 18:00 — еще 30. На фоне атак фиксировались сбои в работе интернета.
Позднее в Минобороны сообщили, что средства ПВО с 18.00 до 20.00 уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников над регионами России.