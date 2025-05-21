В каких регионах отключили мобильный интернет из-за атак БПЛА 21 мая 2025 года

21 мая 2025 года было сбито более 100 украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ. Атакам подверглись Орловская, Брянская, Курская, Московская, Тульская, Владимирская, Калужская и Рязанская области. Минобороны уточнило, что с 8:00 до 11:30 уничтожено 39 БПЛА, с 11:30 до 15:00 — 34, а с 15:00 до 18:00 — еще 30. На фоне атак фиксировались сбои в работе интернета.