Mash: ВСУ атакуют беспилотниками Рязанскую область

ВСУ нанесли атаку беспилотниками по территории Рязанской области вечером 21 мая. Об этом сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на сообщения местных жителей. По их словам, около 21:30 (мск) в небе над разными районами региона были слышны взрывы и звуки пролетающих дронов.