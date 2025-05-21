Mash: ВСУ атакуют беспилотниками Рязанскую область

В небе над разными районами региона были слышны взрывы и звуки пролетающих дронов.
ВСУ нанесли атаку беспилотниками по территории Рязанской области вечером 21 мая. Об этом сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на сообщения местных жителей. По их словам, около 21:30 (мск) в небе над разными районами региона были слышны взрывы и звуки пролетающих дронов.
«ВСУ атакуют беспилотниками Рязанскую область. Со слов местных, в 21:30 в небе раздались 7 громких взрывов. В Московском районе и районе Дашки — характерные звуки пролета беспилотников», — говорится в сообщении Mash.
По данным издания Shot, в Рязани местные жители отмечают звуки взрывов, доносящиеся с неба над городом. Согласно предварительной информации, средства противовоздушной обороны ведут работу по уничтожению украинских беспилотных летательных аппаратов. Свидетели сообщили о примерно трех взрывах, прозвучавших в различных районах города. Официальные комментарии по данной ситуации на данный момент отсутствуют.