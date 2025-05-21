В Саратове уволили учительницу, пригрозившую убийством третьекласснику

Учительница местного лицея в Саратове уволена за противоправные действия в отношении ученика младших классов.
По информации региональной прокуратуры, в среду в Сети появилось видео конфликта педагога с третьеклассником.
«Учитель начальных классов МАОУ “Лицей № 3 им. А. С. Пушкина” в ходе конфликта с учеником 3-го класса высказала в отношении него угрозу убийством, применила насилие», — говорится в публикации ведомства в Telegram.
Сообщается о проведении проверки по факту случившегося.
В региональном следственном управлении СКР заявили о возбуждении уголовного дела о халатности в связи с инцидентом в лицее.
Случившееся в учебном заведении прокомментировали в администрации Октябрьского района Саратова.
«По информации администрации лицея, учитель начальных классов не справилась с эмоциями, проявив недопустимое поведение с учащимся. Проведена оперативная поверка, по итогам которой учитель уволен», — сообщает Telegram-канал администрации.
Ранее сообщалось, что в подмосковных Люберцах школьник на уроке ударил учителя по голове молотком.