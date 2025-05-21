Стубб: переговоры по Украине могут пройти на следующей неделе в Ватикане

Стубб считает, что сраны Европы в настоящее время также являются посредниками в переговорном процессе по Украине. Ранее стало известно, что Финляндия заключила соглашение с Европейской комиссией о поставках Украине тяжелых боеприпасов на сумму 90 миллионов евро. Как уточнил Стубб, финансирование поставок будет осуществляться за счет доходов от замороженных российских активов, которые используются для поддержки Украины, передает RT.