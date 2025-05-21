Хинштейн: Двое мужчин пострадали при налёте дронов ВСУ на Курскую область

«Сегодня украинский дрон атаковал село Званное Глушковского района. В результате атаки пострадал 70-летний местный житель. У него осколочное ранение лица, верхних и нижних конечностей, живота. Состояние тяжёлое. В ближайшее время он будет доставлен в Курскую областную больницу», — говорится в посте.