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Baza: Системы ПВО отражают атаки украинских дронов в Рязани

Рязань подверглась атаке украинских беспилотников. Об этом в среду, 21 мая, сообщает Telegram-канал Baza.

Рязань подверглась атаке украинских беспилотников. Об этом в среду, 21 мая, сообщает Telegram-канал Baza.

О взрывах в небе сообщили жители района Дашки. Предварительно, атаку дронов отражает система ПВО, передает Telegram-канал.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, о ряде сбитых беспилотников, летевших в сторону Москвы — их уничтожили силами противовоздушной обороны. О работе сил ПВО также сообщалось и в городе Пушкино.

Днем 21 мая также были введены временные ограничения в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Позже такие же меры приняли в авиагавани Шереметьево. Они были направлены на обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов. Вскоре официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что эти ограничения отменены.