Baza: Системы ПВО отражают атаки украинских дронов в Рязани

Днем 21 мая также были введены временные ограничения в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Позже такие же меры приняли в авиагавани Шереметьево. Они были направлены на обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов. Вскоре официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что эти ограничения отменены.