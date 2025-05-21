Женщина взорвала гранату во дворе дома на юге Украины

На Украине в Николаевской области женщина взорвала гранату во дворе дома, погиб трехлетний ребенок, сообщили местные правоохранительные органы.
Инцидент произошел в селе Комиссаровка. Пьяная 41-летняя женщина пришла к соседям и попросила отвезти ее в магазин, но получила отказ.
Тогда она отправилась домой и вернулась с гранатой Ф-1. Взрыв произошел во дворе дома. Погибший мальчик был сыном соседей. Через некоторое время от полученных травм скончалась и сама женщина.
Сотрудники полиции нашли в ее доме более 100 патронов разного калибра для автоматического оружия.
Ранее сообщалось, что в Никополе мужчина открыл огонь по сотруднику ТЦК при проверке документов.
По данным полиции, 34-летнего нарушителя удалось задержать. В результате инцидента никто не пострадал.