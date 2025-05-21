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Женщина взорвала гранату во дворе дома на юге Украины

В результате взрыва погиб трехлетний ребенок.

Источник: Аргументы и факты

На Украине в Николаевской области женщина взорвала гранату во дворе дома, погиб трехлетний ребенок, сообщили местные правоохранительные органы.

Инцидент произошел в селе Комиссаровка. Пьяная 41-летняя женщина пришла к соседям и попросила отвезти ее в магазин, но получила отказ.

Тогда она отправилась домой и вернулась с гранатой Ф-1. Взрыв произошел во дворе дома. Погибший мальчик был сыном соседей. Через некоторое время от полученных травм скончалась и сама женщина.

Сотрудники полиции нашли в ее доме более 100 патронов разного калибра для автоматического оружия.

Ранее сообщалось, что в Никополе мужчина открыл огонь по сотруднику ТЦК при проверке документов.

По данным полиции, 34-летнего нарушителя удалось задержать. В результате инцидента никто не пострадал.