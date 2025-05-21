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Росавиация: временные ограничения на работу введены в аэропорту Жуковский

Ограничения на работу международного аэропорта Жуковский введены четвертый раз за сутки.

Источник: Комсомольская правда

Временные ограничения на работу введены в международном аэропорту Жуковский вечером в среду, 21 мая. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 21:32 МСК введены в аэропорту Жуковский», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что это стало уже четвертым временным ограничением на прием и отправку рейсов за 21 мая. Также в Росавиации сообщили, что была приостановлена работа аэропорта Домодедово. При этом причины ограничений и предполагаемое время их действий в ведомстве не уточняются.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении мэра Москвы Сергея Собянина, что российские силы противовоздушной обороны продолжают отражать авиационные атаки на столицу со стороны Вооруженных сил Украины 21 мая. Отмечается, что военнослужащим РФ удалось сбить уже 18 дронов киевского режима.