Росавиация: временные ограничения на работу введены в аэропорту Жуковский

Отмечается, что это стало уже четвертым временным ограничением на прием и отправку рейсов за 21 мая. Также в Росавиации сообщили, что была приостановлена работа аэропорта Домодедово. При этом причины ограничений и предполагаемое время их действий в ведомстве не уточняются.