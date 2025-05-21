МО: Силы ПВО за три часа сбили 30 беспилотников ВСУ над территорией России

В ведомстве отметили, что 11 дронов сбили над Орловской областью, по пять — над Брянской и Курской областями. Четыре беспилотника было уничтожено над Московским регионом, два — над Тульской областью. Также по одному БПЛА сбили над территориями Владимирской, Калужской и Рязанской областей.