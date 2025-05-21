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МО: Силы ПВО за три часа сбили 30 беспилотников ВСУ над территорией России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 30 украинских беспилотников над регионами России. Об этом в среду, 21 мая сообщили в Министерстве обороны России.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 30 украинских беспилотников над регионами России. Об этом в среду, 21 мая сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве отметили, что 11 дронов сбили над Орловской областью, по пять — над Брянской и Курской областями. Четыре беспилотника было уничтожено над Московским регионом, два — над Тульской областью. Также по одному БПЛА сбили над территориями Владимирской, Калужской и Рязанской областей.

— Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сообщает Telegram-канал Минобороны.

21 мая жители Рязани сообщили о звуках взрывов над городом. О работе сил ПВО также сообщалось и в городе Пушкине Московской области.

Днем 21 мая также были введены временные ограничения в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Позже такие же меры приняли в Шереметьево. Они были направлены на обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов. Вскоре в Росавиации сообщили, что эти ограничения отменены.