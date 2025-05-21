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Собянин сообщил о ликвидации еще шести БПЛА на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще шесть беспилотников, летевших на столицу. Об этом в среду, 21 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще шесть беспилотников, летевших на столицу. Об этом в среду, 21 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

21 мая в Минобороны РФ сообщили о ликвидации 30 украинских дронов над регионами России. О работе сил противовоздушной обороны сообщалось и в городе Пушкине Московской области.

Днем 21 мая ввели временные ограничения в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Позже такие же меры приняли в Шереметьево. Они были направлены на обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов. Вскоре в Росавиации сообщили, что эти ограничения сняты.