Военкор Котенок сообщил о блокировке украинской ДРГ в Брянской области

Диверсанты ВСУ получили отпор в Брянской области.
Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины, проникшая на территорию Брянской области, была блокирована в лесной местности. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.
«В районе Трубчевского и Выгонического районов обнаружена, по предварительным оценкам, вражеская ДРГ численностью 10−12 боевиков. Никаких крупных сил врага на нашу территорию не прорвалось. В настоящее время они заблокированы в лесном массиве», — написал Котенок в своем telegram-канале.
Журналист также уточнил, что в данный момент проводится проверка прилегающих территорий на предмет возможного присутствия еще одной группы противника, которая могла осуществлять прикрытие основной ДРГ. По его словам, украинские диверсанты предпринимают попытки отступить к государственной границе, однако, не сумев выполнить поставленные задачи, начали организованное бегство. При этом Котенок подчеркнул, что не всем удается покинуть территорию России.