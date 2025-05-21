Военкор Котенок сообщил о блокировке украинской ДРГ в Брянской области

Журналист также уточнил, что в данный момент проводится проверка прилегающих территорий на предмет возможного присутствия еще одной группы противника, которая могла осуществлять прикрытие основной ДРГ. По его словам, украинские диверсанты предпринимают попытки отступить к государственной границе, однако, не сумев выполнить поставленные задачи, начали организованное бегство. При этом Котенок подчеркнул, что не всем удается покинуть территорию России.