Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военкор Котенок сообщил о блокировке украинской ДРГ в Брянской области

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины, проникшая на территорию Брянской области, была блокирована в лесной местности. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

Диверсанты ВСУ получили отпор в Брянской области.

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины, проникшая на территорию Брянской области, была блокирована в лесной местности. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

«В районе Трубчевского и Выгонического районов обнаружена, по предварительным оценкам, вражеская ДРГ численностью 10−12 боевиков. Никаких крупных сил врага на нашу территорию не прорвалось. В настоящее время они заблокированы в лесном массиве», — написал Котенок в своем telegram-канале.

Журналист также уточнил, что в данный момент проводится проверка прилегающих территорий на предмет возможного присутствия еще одной группы противника, которая могла осуществлять прикрытие основной ДРГ. По его словам, украинские диверсанты предпринимают попытки отступить к государственной границе, однако, не сумев выполнить поставленные задачи, начали организованное бегство. При этом Котенок подчеркнул, что не всем удается покинуть территорию России.