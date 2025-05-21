Противник Порошенко* и Зеленского: кто мог убить экс-советника Януковича

В среду, 21 мая, в Испании застрелили политика Андрея Портнова, который ранее был советником экс-президента Украины Виктора Януковича. Знакомые погибшего политика утверждают, что он планировал обнародовать «разоблачение» украинского главы Владимира Зеленского. Главное об убийстве Портнова — в материале «Вечерней Москвы».
Как убили Портнова.
Убийство произошло в среду, 21 мая, в пригороде Мадрида Посуэло-де-Аларкон. Около 9:15 неизвестные открыли огонь по экс-советнику украинского президента Виктора Януковича Андрею Портнову, когда тот садился в машину возле школы своих детей. Испанская газета El Pais пишет, что одна из пуль попала политику в шею, после чего он упал. Затем неизвестные якобы выстрелили ему в голову и скрылись.
— Представитель экстренных служб сообщил, что прибывшие на место происшествия сотрудники обнаружили Портнова мертвым с не менее чем тремя огнестрельными ранениями, — уточняет Reuters.
Сведения о количестве нападавших разнятся. По данным газеты ABC, в Портнова стрелял один человек, он был одет в синий спортивный костюм и носил поясную сумку. После убийства киллер якобы убежал в сторону парка Каса-де-Кампо. Некоторые свидетели отмечают, что у преступника были сообщники, которые обеспечивали ему прикрытие. Очевидцы видели, как они уезжают на мотоцикле.
В свою очередь El Pais пишет, что к Портнову подбежала с пистолетами группа из двух или трех нападавших, расстреляла его и скрылась.
К настоящему моменту точные мотивы убийц Андрея Портнова неизвестны, но испанская полиция рассматривает несколько версий. По данным Correo de Pozuelo, у покушения мог быть политический подтекст.
— Власти рассматривают версию сведения счетов, связанную с организованной преступностью, хотя не исключается и мотивация, связанная с конфликтом между Россией и Украиной, — говорится в материале.
Портнов был большой фигурой в украинской политике.
Андрею Портнову был 51 год. Первоначально широкая общественность узнала о нем как о юристе. В 2005 году Портнов был адвокатом госсекретаря Украины Александра Зинченко, который обвинял на тот момент главу Совета национальной безопасности и обороны страны Петра Порошенко* в коррупции. Тогда Порошенко* выиграл дело.
В том же 2005 году Портнов возглавил юридический департамент политического объединения «Блок Юлии Тимошенко», а еще через год стал депутатом Верховной рады. После победы Виктора Януковича на президентских выборах на Украине в 2010 году Портнов получил должность заместителя главы администрации, а затем — советника президента. Также политик курировал украинскую судебную систему и входил в совет Национального банка Украины.
После смены власти на Украине в 2014 году Портнов покинул страну вслед за ее уже бывшим президентом Януковичем. Вскоре украинские власти объявили Портнова в розыск по обвинению в присвоении имущества путем злоупотребления служебными полномочиями. Вскоре Евросоюз ввел против него санкции, которые сняли через год.
После побега с Украины Портнов некоторое время жил в России. Уже весной 2014 года ФСБ задержала в Москве капитана киевской милиции Юрия Спасского, который, как считают следователи, планировал похитить политика и вывезти обратно на Украину. В 2015 году российский суд приговорил Спасского к 3,5 года лишения свободы.
В мае 2019 года после инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского Портнов вернулся на родину и подал в Государственное бюро расследований несколько заявлений против Петра Порошенко*. После этого в отношении бывшего президента возбудили два уголовных дела о госизмене и легализации преступных доходов. В мае 2025 года расследование завершилось, дело передали в украинский суд.
Также в 2019 году Портнов устроился профессором в Киевский национальный университет, но уже через несколько дней был уволен из-за протестов студентов. После этого экс-советник президента продолжил работать юристом, выступал на телевидении и регулярно открыто критиковал не только украинские власти, но и Демократическую партию США.
В 2021 году Портнова включили в санкционный список США. Причиной тому стали «широкие связи» политика в суде и правоохранительных органах Украины, которых он добился якобы за счет взяток. Кроме того, экс-советник Януковича числился в базе данных украинского сайта «Миротворец»*** — в нее попадают лица, которых создатели сайта считают врагами страны.
В Испанию Портнов переехал, по некоторым данным, летом 2022 года.
Портнов готовился «разоблачить» Зеленского.
Многие политики уверены, что Андрей Портнов был убит по политическим причинам. Так, экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров считает, что таким образом киевские власти могли попытаться «перебить негативные инфоповоды».
— Очень похоже на то, что украинская власть перебивает информационный негативный для себя повод своими так называемыми победами. В данном случае очень интересно, что убийство Портнова совпало со вчерашним ударом ракетным по базовому лагерю Вооруженных сил Украины в Сумской области, — завил он.
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Прозоров подчеркнул, что большой интерес вызывают действия испанских властей и то, как они отреагируют, если организаторами преступления окажутся украинские спецслужбы.
В свою очередь украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что Портнов якобы готовился обнародовать некое «разоблачение» Владимира Зеленского и его окружения.
— К сожалению, сердце Андрея остановилось до момента обнародования им компромата на Зеленского и его преступное окружение, — написал блогер в своем Telegram-канале.
Реакция украинских политиков.
Убийство Андрея Портнова вызвало бурную реакцию среди украинских политиков. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал произошедшее «зверским преступлением», а Владимира Зеленского — террористом и убийцей.
— Это мерзкое, низкое, трусливое преступление могло быть совершено только одними, всем нам известными бесами из офиса на Банковой (на этой улице расположен офис Зеленского — прим. «ВМ»). Они боятся правды. Боятся разоблачений. И потому убивают. Это режим террора. Это режим смерти. Это — режим Зеленского, — подчеркнул политик.
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Тем временем другой депутат Рады Марьяна Безуглая в соцсетях позлорадствовала над гибелью Портнова.
— Портнову пускай земля будет стекловатой, — приводит ее слова Life.ru.
А бывший глава одесской ячейки нацистского добровольческого корпуса «Правый сектор»** Сергей Стерненко опубликовал в своем блоге фотографию с бездыханным телом Портнова.
— Андрюша, сам тут отдыхаешь? — подписал он свой пост.
Реакция российских политиков.
На убийство Портнова отреагировали многие российские политики. Так, посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник считает, что погибший политик мог обладать опасной для Зеленского информацией.
— Портнов был влиятельным чиновником периода правления Януковича. Вполне мог обладать данными из «забытого прошлого», способными испортить «безупречную репутацию» отдельных персонажей из нынешней власти. Либо обладать иной информацией, опасной для кого-то из окружения Зеленского либо его самого, — рассуждает посол в своем Telegram-канале.
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Его поддержал депутат комитета по международным делам Госдумы РФ Дмитрий Белик. По словам политика, убив Портнова, украинские власти заставили его «замолчать».
— На счету этой страны (Украины — прим. «ВМ») немало политических убийств, осуществленных с целью скрыть важную информацию, уничтожить следы или в принципе для того, чтобы заставить оппонента замолчать. Не исключено, что и в случившемся в Испании будет найден украинский след, и это окажется очередным сведением счетов, — считает Белик.
Другие убийства с политическим подтекстом.
При похожих обстоятельствах в феврале 2024 года в Испании был убит российский пилот Максим Кузьминов, который в 2023 года угнал российский вертолет Ми-8 на Украину и получил за это 500 тысяч долларов и украинский паспорт от киевских спецслужб.
По данным The New York Times (NYT), в день убийства Кузьминова поджидал на парковке возле дома белый Hyundai Tucson. Когда пилот приехал домой и вышел из машины, по нему открыли огонь. Потерпевший получил шесть огнестрельных ранений. Когда Кузьминов упал на землю, киллеры переехали его на автомобиле и скрылись. Позднее машину нашли сожженной неподалеку.
Заказчики убийства Кузьминова доподлинно неизвестны, но NYT сообщал, что пилота застрелили украинские солдаты.
В марте 2024 года в Испании было совершено покушение на украинского оппозиционного блогера Анатолия Шария. По словам потерпевшего, двое неизвестных обстреляли его автомобиль прямо посреди улицы. При этом блогер утверждает, что расследовать преступление пришлось его охране, потому что местная полиция якобы не стала опрашивать свидетелей и перекрывать улицу для осмотра места происшествия.
В покушении на себя Шарий обвинил Владимира Зеленского и его приближенных.
— Судя по вони в отечественных (украинских — прим. «ВМ») «СМИ» и по тому, как убийце дали уйти, «забыв» перекрыть дороги и минимально опросить свидетелей, другие варианты, кроме Зеленского, отпадают, — писал блогер в своем Telegram-канале.
При этом полиция Испании не подтвердила факт покушения на Шария.
В апреле 2024 года в Москве взорвали автомобиль бывшего офицера СБУ Василия Прозорова. В момент детонации мужчина находился внутри машины, поэтому он получил ранения ноги и руки, но они оказались не слишком серьезными. В покушении на себя Прозоров уверенно обвинил украинские спецслужбы. А еще через пару дней сотрудники ФСБ задержали первого предполагаемого подрывника. Предварительно, он действовал по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка.
*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
**Организация, признанная террористической на территории России.
****Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.