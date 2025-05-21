Противник Порошенко* и Зеленского: кто мог убить экс-советника Януковича

В апреле 2024 года в Москве взорвали автомобиль бывшего офицера СБУ Василия Прозорова. В момент детонации мужчина находился внутри машины, поэтому он получил ранения ноги и руки, но они оказались не слишком серьезными. В покушении на себя Прозоров уверенно обвинил украинские спецслужбы. А еще через пару дней сотрудники ФСБ задержали первого предполагаемого подрывника. Предварительно, он действовал по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка.