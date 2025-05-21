В Минске мошенники свели покупателя и продавца и оставили их без денег

Так, житель Первомайского района Минска разместил в интернете объявление о желании приобрести строительные материалы. Вскоре с ним связался неизвестный, предложивший выгодную сделку. Покупателю предложили лично ознакомиться с ассортиментом и качеством товара на рынке. После посещения рынка и осмотра стройматериалов, потерпевший перевел более 6500 рублей на указанный счет. Однако, вернувшись на рынок за покупкой, забрать ее не смог: продавец отказался отдавать товар, так как оплата за него на его счет так и не поступила. Как выяснилось, счет, на который минчанин перевел деньги, вообще не принадлежал продавцу. Тогда обманутый мужчина пошел в милицию.