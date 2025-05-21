Сбиты еще шесть летевших на Москву беспилотников ВСУ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще шести летевших на столицу России беспилотников. Об этом он написал в своем Telegram-канале вечером 21 мая.
Собянин отметил, что ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских беспилотников. По словам мэра, уничтожено шесть БПЛА.
Он также добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Ранее Собянин сообщил, что силы ПВО за два часа уничтожили 11 летевших на Москву БПЛА.
В МО РФ заявили, что над регионами России с 18.00 до 20.00 сбиты 37 украинских беспилотников.
Также генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой предположил, что вооруженные силы Украины ищут слабые места систем противовоздушной обороны Москвы и Санкт-Петербурга. Такое объяснение он дал тому факту, что ВСУ стали атаковать Москву днем.