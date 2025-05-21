Минобороны: за 2 часа на территории РФ уничтожены 37 дронов ВСУ

Вечером в среду силы противовоздушной обороны в течение двух часов пресекли попытки атак 37 украинских дронов на российской территории, сообщило Минобороны РФ.
«С 18:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в публикации оборонного ведомства в Telegram.
По данным Минобороны, военные выявили и уничтожили 16 беспилотников ВСУ над Курской областью, 11 — над Московским регионом, пять — над Рязанской областью, четыре — над Орловской.
Еще один дрон сбит над Крымом.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении шести летевших к столице украинских дронов.