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Минобороны: за 2 часа на территории РФ уничтожены 37 дронов ВСУ

Беспилотники сбиты над пятью российскими регионами.

Источник: Аргументы и факты

Вечером в среду силы противовоздушной обороны в течение двух часов пресекли попытки атак 37 украинских дронов на российской территории, сообщило Минобороны РФ.

«С 18:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в публикации оборонного ведомства в Telegram.

По данным Минобороны, военные выявили и уничтожили 16 беспилотников ВСУ над Курской областью, 11 — над Московским регионом, пять — над Рязанской областью, четыре — над Орловской.

Еще один дрон сбит над Крымом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении шести летевших к столице украинских дронов.