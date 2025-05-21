Мэра итальянского города Сорренто Копполу арестовали с поличным за взятку

Сотрудники Фингвардии зафиксировали на видео процесс пересчета полученных средств, которые являлись частью более крупной взятки, общей суммой в 120 тысяч евро. Расследование выявило, что этот же предприниматель ранее предположительно передал Копполе 50 тысяч евро за содействие в получении контракта на ремонт местного детского сада.