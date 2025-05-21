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Мэра итальянского города Сорренто Копполу арестовали с поличным за взятку

После ареста дома у мэра прошел обыск, в котором были конфискованы свыше 34 тысяч евро наличными.

Источник: Аргументы и факты

Итальянская Финансовая гвардия сообщила об аресте мэра Сорренто Массимо Копполы и его ассистента, задержанных в момент получения взятки в размере шести тысяч евро.

Задержание произошло вечером, когда мэр и его доверенное лицо, Франческо Ди Майо принимали наличные от бизнесмена, которому ранее была обеспечена победа контракт на организацию школьного питания. Общая стоимость трехлетнего контракта, рассчитанного на 2023−2026 годы, составляла 4,5 миллиона евро.

«Арест был произведен, когда предприниматель во время специально организованного для этой цели ужина в ресторане Сорренто передал мэру и его соратнику указанную сумму наличными», — говорится в сообщении силовиков.

Сотрудники Фингвардии зафиксировали на видео процесс пересчета полученных средств, которые являлись частью более крупной взятки, общей суммой в 120 тысяч евро. Расследование выявило, что этот же предприниматель ранее предположительно передал Копполе 50 тысяч евро за содействие в получении контракта на ремонт местного детского сада.

После задержания в доме мэра был проведен обыск, в результате которого было изъято более 34 тысяч евро наличными.