Мэра итальянского города Сорренто Копполу арестовали с поличным за взятку

Итальянская Финансовая гвардия сообщила об аресте мэра Сорренто Массимо Копполы и его ассистента, задержанных в момент получения взятки в размере шести тысяч евро.
Задержание произошло вечером, когда мэр и его доверенное лицо, Франческо Ди Майо принимали наличные от бизнесмена, которому ранее была обеспечена победа контракт на организацию школьного питания. Общая стоимость трехлетнего контракта, рассчитанного на 2023−2026 годы, составляла 4,5 миллиона евро.
«Арест был произведен, когда предприниматель во время специально организованного для этой цели ужина в ресторане Сорренто передал мэру и его соратнику указанную сумму наличными», — говорится в сообщении силовиков.
Сотрудники Фингвардии зафиксировали на видео процесс пересчета полученных средств, которые являлись частью более крупной взятки, общей суммой в 120 тысяч евро. Расследование выявило, что этот же предприниматель ранее предположительно передал Копполе 50 тысяч евро за содействие в получении контракта на ремонт местного детского сада.
После задержания в доме мэра был проведен обыск, в результате которого было изъято более 34 тысяч евро наличными.