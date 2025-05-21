Минобороны: ПВО сбила 37 украинских БПЛА над регионами РФ

ПВО уничтожила беспилотники.
Вечером 21 мая силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией России 37 украинских беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«С 18:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов. Они были самолетного типа», — сообщается в telegram-канале «Минобороны России».
По данным ведомства беспилотники были сбиты:
16 БПЛА — в Курской области, 11 БПЛА — в Московском регионе, пять БПЛА — в Рязанской области, четыре БПЛА — в Орловской области, один БПЛА — в Республике Крым.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО успешно отразила очередную атаку вражеских беспилотников на Москву. Было уничтожено шесть аппаратов.