Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: ПВО сбила 37 украинских БПЛА над регионами РФ

Вечером 21 мая силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией России 37 украинских беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

ПВО уничтожила беспилотники.

Вечером 21 мая силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией России 37 украинских беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«С 18:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов. Они были самолетного типа», — сообщается в telegram-канале «Минобороны России».

По данным ведомства беспилотники были сбиты:

16 БПЛА — в Курской области, 11 БПЛА — в Московском регионе, пять БПЛА — в Рязанской области, четыре БПЛА — в Орловской области, один БПЛА — в Республике Крым.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО успешно отразила очередную атаку вражеских беспилотников на Москву. Было уничтожено шесть аппаратов.