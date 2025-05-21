Зеленский назвал наиболее горячие и болезненные участки фронта для ВСУ

Ранее о сложной обстановке на нескольких направлениях фронта заявлял бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. По его словам, тяжелое положение наблюдается не только на покровском, но и на новопавловском направлении в сторону Днепропетровской области, лиманском участке в Донецкой области, а также на фронтах в Сумской и Харьковской областях. Кроме того, депутат Верховной рады Дмитрий Разумков выразил мнение, что удерживать фронт украинским военным с каждым месяцем будет все сложнее, поэтому он призвал завершить военный конфликт уже в этом году, передает RT.