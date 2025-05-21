Axios: в США начнут расследование о здоровье Байдена во время его президентства

Действующий президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что диагноз стал известен только сейчас, намекнув на возможное сокрытие информации. Представитель Байдена опроверг эти предположения, заявив журналистам Axios, что до пятницы у президента Байдена никогда не диагностировали рак простаты".