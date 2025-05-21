Губернатор Гусев: в Воронежской области уничтожили несколько БПЛА

Вечером 21 мая российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 37 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Как сообщает соответствующее ведомство, поражения воздушных целей были зафиксированы в различных регионах страны: 16 дронов были сбиты в Курской области, 11 — в Московской области, пять — в Рязанской области, четыре — в Орловской области, а еще один беспилотник был ликвидирован над Республикой Крым.