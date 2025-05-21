Собянин: Уничтожены три украинских БПЛА, летевших к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 21 мая, сообщил о ликвидации еще трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
— Уничтожено три украинских беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в сообщении.
Так, за сутки число сбитых БПЛА, направлявшихся к столице, достигло 27.
21 мая в Минобороны РФ сообщили о ликвидации 30 украинских дронов над регионами России. О работе сил противовоздушной обороны сообщалось и в городе Пушкине Московской области.
21 мая жители Рязани сообщили о звуках взрывов над городом.