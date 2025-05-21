Собянин: ПВО сбила еще три беспилотника ВСУ, летевших на Москву

Ранее Минобороны сообщило, что вечером 21 мая российские средства противовоздушной обороны уничтожили 37 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Согласно информации ведомства, дроны были ликвидированы в различных регионах страны: шестнадцать — в Курской области, одиннадцать — в Московском регионе, пять — в Рязанской области, четыре — в Орловской области, а также один беспилотник был сбит над территорией Республики Крым.