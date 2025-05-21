Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: ПВО сбила еще три беспилотника ВСУ, летевших на Москву

Три украинских беспилотника были уничтожены на подлете к Москве в ночь на 21 мая. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

Средства ПВО сбили еще три дрона, летевших на Москву.

Три украинских беспилотника были уничтожены на подлете к Москве в ночь на 21 мая. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

«Уничтожено три украинских беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил Собянин. По его словам, угрозы для жителей и инфраструктуры города нет.

В настоящее время на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб и оперативные группы. Они проводят необходимые проверки и обеспечивают безопасность территории. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее Минобороны сообщило, что вечером 21 мая российские средства противовоздушной обороны уничтожили 37 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Согласно информации ведомства, дроны были ликвидированы в различных регионах страны: шестнадцать — в Курской области, одиннадцать — в Московском регионе, пять — в Рязанской области, четыре — в Орловской области, а также один беспилотник был сбит над территорией Республики Крым.