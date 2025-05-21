В Тульской области отражают атаки украинских дронов

В регионе все еще сохраняется опасность БПЛА.
Власти Тульской области сообщили о продолжающейся угрозе атаки беспилотников на регион. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Миляев. По его словам, силы противовоздушной обороны Минобороны России находятся в повышенной боевой готовности и отражают атаки дронов.
«В регионе все еще сохраняется опасность БПЛА. Дежурные средства ПВО Минобороны России в повышенной боевой готовности и отражают атаки беспилотников. Ситуация находится на контроле», — написал Миляев в своем telegram-канале.
Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов был введен на территории Тульской области 21 мая в 22:33 по местному времени. Жителям региона рекомендовано сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб. Оперативный штаб продолжает мониторинг ситуации и будет информировать население о дальнейших изменениях.
Минобороны накануне заявило об успешном перехвате 37 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с украинской стороны, средствами противовоздушной обороны. Сообщается, что попытки атак были зафиксированы на территории Московской, Курской, Рязанской и Орловской областей, а также в Крыму. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что в воздушном пространстве Москвы было уничтожено 24 дрона, передает «Царьград».