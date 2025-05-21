В Тульской области отражают атаки украинских дронов

Минобороны накануне заявило об успешном перехвате 37 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с украинской стороны, средствами противовоздушной обороны. Сообщается, что попытки атак были зафиксированы на территории Московской, Курской, Рязанской и Орловской областей, а также в Крыму. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что в воздушном пространстве Москвы было уничтожено 24 дрона, передает «Царьград».