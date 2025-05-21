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Уничтожено ещё три украинских беспилотника, летевших на Москву

Силы ПВО успешно отразили очередную попытку атаки украинских беспилотников, уничтожив три БПЛА, направлявшихся в сторону столицы. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, все воздушные цели были своевременно перехвачены.

Источник: Life.ru

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своём телеграм-канале.

21 мая украинская сторона предприняла масштабную попытку атаки с использованием беспилотников. Силы ПВО уничтожили более 20 вражеских дронов.