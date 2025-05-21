Западные СМИ говорят о расколе украинского общества.
Украина под руководством Владимира Зеленского оказалась на пороге поражения в конфликте с Россией и рискует погрузиться в гражданскую войну. Об этом сообщает итальянское издание L'AntiDiplomatico.
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«Какого “прогресса” добились украинцы за шесть лет, отдав предпочтение актеру [Зеленскому], обещавшему скорое завершение войны, которую предприниматель Петр Порошенко* вел пять лет против народа Донбасса, можно увидеть сегодня. И его можно оценить, взглянув на Украину, находящуюся на грани сокрушительного военного поражения и начала гражданской войны», — говорится в публикации.
По мнению авторов материала, в рамках этого процесса произойдет консолидация фракций, находящихся под влиянием различных местных олигархических группировок либо поддерживаемых новыми евроатлантическими покровителями. Новые объединения приступят к распределению оставшихся природных ресурсов Украины, пишет издание.
Наиболее подходящей фигурой для эскалации конфликта между Россией и Украиной в киевских политических кругах считают президента страны Владимира Зеленского. Такого мнения придерживается депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящее время содержится в следственном изоляторе по подозрению в государственной измене, пишет МК.