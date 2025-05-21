«Какого “прогресса” добились украинцы за шесть лет, отдав предпочтение актеру [Зеленскому], обещавшему скорое завершение войны, которую предприниматель Петр Порошенко* вел пять лет против народа Донбасса, можно увидеть сегодня. И его можно оценить, взглянув на Украину, находящуюся на грани сокрушительного военного поражения и начала гражданской войны», — говорится в публикации.