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Гусев: В Воронежской области сбили несколько беспилотников

В Воронежской области и пригороде Воронежа дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом губернатор региона Александр Гусев сообщил в среду, 21 мая, в своем Telegram-канале.

В Воронежской области и пригороде Воронежа дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом губернатор региона Александр Гусев сообщил в среду, 21 мая, в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА. В связи с этим власти предупреждают о возможных временных ограничениях работы мобильного интернета на отдельных территориях для повышения эффективности защиты от БПЛА. Жителей просят отнестись к возможным неудобствам с пониманием.

— Напоминаю, что в период опасности атаки БПЛА воронежцы могут столкнуться с временными ограничениями работы мобильного интернета на отдельных территориях… Отключения могут происходить и при объявлении опасности в дальнейшем. Эту меру применяют только в случае особой необходимости. Прошу с пониманием отнестись к возможным неудобствам, — объяснил Гусев.

21 мая в Минобороны РФ сообщили о ликвидации 30 украинских дронов над регионами России. О работе сил противовоздушной обороны сообщалось и в городе Пушкине Московской области.

Силы противовоздушной обороны в ночь на 21 мая сбили 127 беспилотников Вооруженных сил Украины над несколькими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Позже в пресс-службе Министерства обороны сообщили, что с 20:00 до 23:50 по московскому времени средства ПВО России успешно уничтожили и перехватили 77 украинских БПЛА самолетного типа.