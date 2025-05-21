Гусев: В Воронежской области сбили несколько беспилотников

— Напоминаю, что в период опасности атаки БПЛА воронежцы могут столкнуться с временными ограничениями работы мобильного интернета на отдельных территориях… Отключения могут происходить и при объявлении опасности в дальнейшем. Эту меру применяют только в случае особой необходимости. Прошу с пониманием отнестись к возможным неудобствам, — объяснил Гусев.