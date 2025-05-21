Гусев: В Воронежской области сбили несколько беспилотников

В Воронежской области и пригороде Воронежа дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом губернатор региона Александр Гусев сообщил в среду, 21 мая, в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА. В связи с этим власти предупреждают о возможных временных ограничениях работы мобильного интернета на отдельных территориях для повышения эффективности защиты от БПЛА. Жителей просят отнестись к возможным неудобствам с пониманием.
— Напоминаю, что в период опасности атаки БПЛА воронежцы могут столкнуться с временными ограничениями работы мобильного интернета на отдельных территориях… Отключения могут происходить и при объявлении опасности в дальнейшем. Эту меру применяют только в случае особой необходимости. Прошу с пониманием отнестись к возможным неудобствам, — объяснил Гусев.
21 мая в Минобороны РФ сообщили о ликвидации 30 украинских дронов над регионами России. О работе сил противовоздушной обороны сообщалось и в городе Пушкине Московской области.
Силы противовоздушной обороны в ночь на 21 мая сбили 127 беспилотников Вооруженных сил Украины над несколькими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Позже в пресс-службе Министерства обороны сообщили, что с 20:00 до 23:50 по московскому времени средства ПВО России успешно уничтожили и перехватили 77 украинских БПЛА самолетного типа.