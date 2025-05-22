Жители Домодедово сообщили об атаке БПЛА

Ранее аналогичные сообщения поступали из Рязани — местные жители рассказывали о звуках взрывов в небе, которые, по предварительной информации, были связаны с работой системы противовоздушной обороны по уничтожению украинских беспилотников. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин информировал о шести БПЛА, сбитых на подлете к российской столице в последние сутки, напоминает RT.