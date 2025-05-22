Минобороны: силы ПВО сбили 77 беспилотников за четыре часа над РФ

42 БПЛА сбито над территорией Курской области.
Российские системы противовоздушной обороны за вечер и ночь уничтожили и перехватили 77 украинских беспилотников, атаковавших регионы России. Об этом 22 мая сообщили в Министерстве обороны РФ.
«С 20.00 до 23.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 42 БпЛА — над территорией Курской области, 14 БпЛА — над территорией Белгородской области, девять БпЛА — над территорией Московского региона, восемь БпЛА — над территорией Орловской области, два БпЛА — над территорией Калужской области, по одному БпЛА сбито над территориями Рязанской и Тульской областей», — заявили в Минобороны.
В ведомстве также подчеркнули, что все дроны были успешно обнаружены и уничтожены дежурными средствами ПВО. Военные специалисты продолжают мониторинг воздушного пространства для предотвращения новых попыток атак беспилотников на объекты инфраструктуры в российских регионах. О пострадавших и разрушениях в результате происшествий не сообщается.
В частности, в Тульской области сохраняется опасность атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировал глава региона Дмитрий Миляев. Он отметил, что подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации приведены в состояние повышенной боевой готовности и продолжают отражать попытки проникновения дронов.