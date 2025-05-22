Минобороны: силы ПВО сбили 77 беспилотников за четыре часа над РФ

«С 20.00 до 23.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 42 БпЛА — над территорией Курской области, 14 БпЛА — над территорией Белгородской области, девять БпЛА — над территорией Московского региона, восемь БпЛА — над территорией Орловской области, два БпЛА — над территорией Калужской области, по одному БпЛА сбито над территориями Рязанской и Тульской областей», — заявили в Минобороны.