Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО РФ: Силы ПВО перехватили 77 украинских беспилотников за три часа

С 20:00 до 23:50 по московскому времени средства противовоздушной обороны (ПВО) России успешно уничтожили и перехватили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом в четверг, 22 мая, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

С 20:00 до 23:50 по московскому времени средства противовоздушной обороны (ПВО) России успешно уничтожили и перехватили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом в четверг, 22 мая, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Из них 42 дрона были сбиты над Курской областью, 14 — над Белгородской областью, девять — над Московским регионом, восемь — над Орловской областью, два — над Калужской областью, а по одному беспилотнику было уничтожено над Рязанской и Тульской областями, говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 21 мая, сообщил о ликвидации еще трех БПЛА, летевших на Москву. Так, за сутки число сбитых дронов, направлявшихся к столице, достигло 27.

Днем 21 мая также были введены временные ограничения в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Позже такие же меры приняли в авиагавани Шереметьево. Они были направлены на обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов. Вскоре официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что эти ограничения отменены.