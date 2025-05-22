МО РФ: Силы ПВО перехватили 77 украинских беспилотников за три часа

Из них 42 дрона были сбиты над Курской областью, 14 — над Белгородской областью, девять — над Московским регионом, восемь — над Орловской областью, два — над Калужской областью, а по одному беспилотнику было уничтожено над Рязанской и Тульской областями, говорится в сообщении.