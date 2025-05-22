МО РФ: Силы ПВО перехватили 77 украинских беспилотников за три часа

С 20:00 до 23:50 по московскому времени средства противовоздушной обороны (ПВО) России успешно уничтожили и перехватили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом в четверг, 22 мая, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Из них 42 дрона были сбиты над Курской областью, 14 — над Белгородской областью, девять — над Московским регионом, восемь — над Орловской областью, два — над Калужской областью, а по одному беспилотнику было уничтожено над Рязанской и Тульской областями, говорится в сообщении.
Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 21 мая, сообщил о ликвидации еще трех БПЛА, летевших на Москву. Так, за сутки число сбитых дронов, направлявшихся к столице, достигло 27.
Днем 21 мая также были введены временные ограничения в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Позже такие же меры приняли в авиагавани Шереметьево. Они были направлены на обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов. Вскоре официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что эти ограничения отменены.