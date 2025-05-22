Минобороны: силы ПВО сбили 77 БПЛА, 9 из них — над Московским регионом

В вечернее время 21 мая — с 20:00 до 23:50 мск — силами ПВО было уничтожено 77 украинских беспилотных летательных аппаратов, включая 9 дронов в небе над Московской областью. Об этом информирует Минобороны РФ.
«21 мая с 20:00 до 23:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в ведомстве.
Согласно данным Минобороны РФ, в ходе отражения атаки 21 мая противовоздушные системы также уничтожили БПЛА в следующий регионах: Курская область (42), Белгородская область (14), Орловская область (8) и другие регионы.
Накануне глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин подсчитал, сколько вражеских БПЛА атаковали российские регионы с начала специальной военной операции.