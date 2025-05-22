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Минобороны: силы ПВО сбили 77 БПЛА, 9 из них — над Московским регионом

С 20.00 до 23.50 силы ПВО уничтожили 77 украинских беспилотников над регионами РФ 21 мая.

Источник: Комсомольская правда

В вечернее время 21 мая — с 20:00 до 23:50 мск — силами ПВО было уничтожено 77 украинских беспилотных летательных аппаратов, включая 9 дронов в небе над Московской областью. Об этом информирует Минобороны РФ.

«21 мая с 20:00 до 23:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в ведомстве.

Согласно данным Минобороны РФ, в ходе отражения атаки 21 мая противовоздушные системы также уничтожили БПЛА в следующий регионах: Курская область (42), Белгородская область (14), Орловская область (8) и другие регионы.

Накануне глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин подсчитал, сколько вражеских БПЛА атаковали российские регионы с начала специальной военной операции.