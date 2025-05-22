Алаудинов заявил, что в спецназе «Ахмат» есть украинцы

«Я считаю, что украинцы — это наши братья, которых мы должны вернуть обратно, значит, в наше лоно, для того, чтобы они проснулись, осознали, где они находятся… И те из них, кто еще не испачкал свои руки по локоть в крови, они имеют возможность с нами встать в один строй для того, чтобы мы вместе победили вот это войско Антихриста Даджаля», — заявил генерал-лейтенант в беседе с РИА Новости.