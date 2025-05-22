Shot: Взрывы прогремели над Тульской областью

Взрывы прогремели в небе над городом Новомосковск в Тульской области. Об этом стало известно в четверг, 21 мая.
Очевидцы сообщили о том, что в разных районах города были слышны звуки, похожие на взрывы, передает Telegram-канал Shot.
Помимо этого, незадолго до этого, мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 21 мая, сообщил о ликвидации еще трех БПЛА, летевших на Москву. Так, за сутки число сбитых дронов, направлявшихся к столице, достигло 27.
Силы противовоздушной обороны в ночь на 21 мая сбили 127 беспилотников Вооруженных сил Украины над несколькими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Позже в пресс-службе Министерства обороны сообщили, что с 20:00 до 23:50 по московскому времени средства ПВО России успешно уничтожили и перехватили 77 украинских БПЛА самолетного типа.