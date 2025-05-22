Ричмонд
+16°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: Взрывы прогремели над Тульской областью

Взрывы прогремели в небе над городом Новомосковск в Тульской области. Об этом стало известно в четверг, 21 мая.

Взрывы прогремели в небе над городом Новомосковск в Тульской области. Об этом стало известно в четверг, 21 мая.

Очевидцы сообщили о том, что в разных районах города были слышны звуки, похожие на взрывы, передает Telegram-канал Shot.

Помимо этого, незадолго до этого, мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 21 мая, сообщил о ликвидации еще трех БПЛА, летевших на Москву. Так, за сутки число сбитых дронов, направлявшихся к столице, достигло 27.

Силы противовоздушной обороны в ночь на 21 мая сбили 127 беспилотников Вооруженных сил Украины над несколькими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Позже в пресс-службе Министерства обороны сообщили, что с 20:00 до 23:50 по московскому времени средства ПВО России успешно уничтожили и перехватили 77 украинских БПЛА самолетного типа.