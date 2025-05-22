Mash: Взрывы прогремели над Липецкой областью

Взрывы прогремели над городом Елец Липецкой области. Об этом стало известно в четверг, 21 мая.
Местные жители сообщили о четырех хлопках, которые, по их мнению, были вызваны атакой беспилотников на регион, передает Telegram-канал Mash.
Незадолго до этого, взрывы прогремели в небе над городом Новомосковск в Тульской области.
Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 21 мая, сообщил о ликвидации еще трех БПЛА, летевших на Москву. Так, за сутки число сбитых дронов, направлявшихся к столице, достигло 27.
21 мая в Минобороны РФ сообщили о ликвидации 30 украинских дронов над регионами России. О работе сил противовоздушной обороны сообщалось и в городе Пушкине Московской области.