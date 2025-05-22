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Mash: Взрывы прогремели над Липецкой областью

Взрывы прогремели над городом Елец Липецкой области. Об этом стало известно в четверг, 21 мая.

Взрывы прогремели над городом Елец Липецкой области. Об этом стало известно в четверг, 21 мая.

Местные жители сообщили о четырех хлопках, которые, по их мнению, были вызваны атакой беспилотников на регион, передает Telegram-канал Mash.

Незадолго до этого, взрывы прогремели в небе над городом Новомосковск в Тульской области.

Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 21 мая, сообщил о ликвидации еще трех БПЛА, летевших на Москву. Так, за сутки число сбитых дронов, направлявшихся к столице, достигло 27.

21 мая в Минобороны РФ сообщили о ликвидации 30 украинских дронов над регионами России. О работе сил противовоздушной обороны сообщалось и в городе Пушкине Московской области.